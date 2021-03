Covid ad Agnone, l’appello dei farmacisti: «Riconsegnate celermente le bombole per l’ossigeno»

Un appello accorato dei farmacisti agnonesi alla cittadinanza è quello di riconsegnare nel minor tempo possibile le bombole di ossigeno esaurite. L’impennata di casi Covid in città sta causando problemi anche per quanto riguarda l’approvvigionamento di dispositivi e presidi medici salvavita come appunto le bombole di ossigeno distribuite dalle farmacie di Agnone.

Anche la Protezione civile si sta occupando, con i propri volontari, della consegna delle bombole alle persone colpite dal virus che presentano difficoltà respiratorie. Il problema è che una volta utilizzate, magari perché non si pensa che possano essere utili ad altre persone, le bombole restano ferme, per così dire, anche per giorni e le farmacie restano sguarnite. Leggerezze che potrebbero rivelarsi molto pericolose perché magari causa di ritardi nella consegna di ossigeno a chi ne avesse necessità. Per questo l’appello dei farmacisti agnonesi ad una riconsegna rapida delle bombole esaurite.