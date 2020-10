Covid: aumentano i positivi a Forlì del Sannio. Il sindaco: «Stanno tutti bene, sono isolati a casa»

«Confermo la presenza nel nostro paese di altri due casi di contagio al Covid 19, si tratta ancora una volta di due ragazzi che frequentano le scuole ad Isernia, stanno bene e sono in isolamento insieme agli altri componenti del nucleo familiare già da diversi giorni».

Il sindaco di Forlì, Calabrese

Lo scrive in un post su Facebook il sindaco Roberto Calabrese, che poi aggiunge: «L’Asrem insieme con i dirigenti scolastici, sta ricostruendo la catena dei contatti. Purtroppo registriamo una discrepanza tra i nuovi casi comunicati con il bollettino Asrem di ieri, che ne prevede tre ed il numero di nuovi casi a noi noti ovvero i due di cui sopra, stiamo cercando di avere informazioni sulla identità dell’eventuale ulteriore cittadino positivo al Covid 19. Considerato l’elevato numero di contagi già accertati e tenuto conto del fatto che siamo in attesa dei referti di almeno altri dieci nostri concittadini che sono già stati sottoposti a tampone e di altri che dovranno farlo nella giornata di oggi, abbiamo ritenuto opportuno chiedere a S. E. il Vescovo Monsignor Cibotti ed a Padre David, di rimandare ad altra data la cerimonia di insediamento del nuovo parroco, prevista per oggi pomeriggio, cosa che è stata condivisa e pertanto la cerimonia non si terrà».