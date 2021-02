Covid, identificati altri 98 positivi, anche a Vasto e Palmoli

Confermati i buoni risultati di ieri in termini di affluenza nella seconda giornata di Screening per Covid-19 in 13 Comuni della provincia di Chieti.

Le operazioni si sono svolte con regolarità, agevolate anche dal corretto funzionamento della piattaforma informatica che ha retto bene l’ondata di test eseguiti; qualche ritardo è stato registrato solo nella comunicazione via Sms dei risultati negativi, perché le persone risultate positive hanno ricevuto una telefonata tempestiva con invito a sottoporsi a controllo attraverso il tampone molecolare tradizionale.

Sono risultati positivi al test rapido 98 cittadini.

Questi i numeri aggiornati alle ore 19.00 di oggi:

Casalbordino 509 tamponi (0 positivi)

Chieti 5.400 tamponi (31 positivi)

Civitella M.R. 175 tamponi (0 positivi)

Fossacesia 523 tamponi (0 positivi)

Lanciano 3.439 tamponi (20 positivi)

Lentella 159 tamponi (0 positivi)

Monteodorisio 366 tamponi (1 positivo)

Palmoli 217 tamponi (14 positivi)

Roccamontepiano 571 tamponi (1 positivo)

Roccascalegna 346 tamponi (1 positivo)

Tollo 629 tamponi (3 positivi)

Torrevecchia T. 819 tamponi (13 positivi)

Vasto 3.470 tamponi (14 positivi)

Val la pena ricordare che nei prossimi giorni l’attività di testing proseguirà nei Comuni a più alto rischio epidemiologico. Da lunedì si riparte nelle sedi precedentemente utilizzate sia a Francavilla con 4 linee di attività che a San Giovanni Teatino, con 2 linee.

Da martedì sarà la volta di Chieti, dove resterà attiva la postazione presso l’UCCP di via Valignani, nell’ex SS. Annunziata, con 3 linee di attività.

Sempre nella giornata di martedì saranno eseguiti altri 100 tamponi molecolari a Gessopalena.