Covid, la rivincita della montagna: il miglior luogo dove abitare e fare impresa

Week end di grandi presenze nelle località alpine e appenniniche. Piccoli e grandi Comuni delle valli hanno visto flussi importanti di persone. Dopo più di due mesi di lockdown questo è stato il primo week end con ristoranti e bar aperti in tutto il Paese. Buoni i flussi verso la montagna ove si registrano prenotazioni in crescita per i mesi estivi e un grande aumento di ricerche di immobili in affitto per la stagione estiva.

«Abbiamo ripetuto che non sono solo importanti i flussi turistici – spiega Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem – ma come questa crisi sanitaria ricollochi i nostri borghi quali luoghi dove vivere e abitare, fare impresa e innovare. Questa è la vera sfida. Al momento, gli esercizi commerciali, hotel, ristoranti e bar, tornano a lavorare conquistando turisti e provando a generare fatturato, possibilità preclusa negli ultimi due mesi. Ne sono contenti, e così lo sono i Sindaci e le Amministrazioni locali. Il trend di crescita degli arrivi e delle presenze nelle aree montane era in ascesa da almeno dieci anni. Occorre però fare in modo che l’estate 2020 generi benefici veri ai territori e non solo nei numeri di auto, camper e moto che risalgono le valli. Per questo Uncem diffonde cinque consigli per chi vuole scegliere la montagna, nelle prossime settimane, nei week end, nell’estate 2020».

Ecco i cinque consigli Uncem per coloro che scelgono la Montagna: