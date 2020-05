Covid: parte l’indagine di sieroprevalenza, ecco i Comuni interessati

Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, a partire da lunedì 25 maggio, hanno avviato un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in 2mila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi.

Le persone selezionate saranno contattate al telefono dai centri regionali della Croce Rossa Italiana per fissare, in uno dei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico.

In Abruzzo sono 62 i comuni interessati, di seguito elencati e divisi per provincia:

Chieti (19): Altino, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Chieti, Francavilla al Mare, Guardiagrele, Lanciano, Ortona, Paglieta, Perano, San Giovanni Teatino, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni e Vasto.

L’Aquila (14): Anversa degli Abruzzi, Avezzano, Carsoli, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Gioia dei Marsi, L’Aquila, Ovindoli, Pratola Peligna, San Benedetto dei Marsi, Scanno, Scurcola Marsicana, Sulmona e Trasacco.

Pescara (12): Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Penne, Pescara, Popoli, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Spoltore.

Teramo (17): Alba Adriatica, Atri, Bellante, Canzano, Castellalto, Cermignano, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Notaresco, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo e Tortoreto.