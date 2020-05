Le Pro Loco del Molise donano 5mila euro all’Asrem

Alcuni rappresentanti dell’UNPLI Molise hanno incontrato il direttore dell’ASREM a Campobasso per consegnare un assegno di 5mila euro destinati ad acquistare gli strumenti di protezione per il personale sanitario degli ospedali regionali. Ne dà notizia Luciano Scarpitti.

«Oreste Florenzano si è dichiarato molto ammirato dallo sforzo compiuto dalle Pro Loco molisane ed ha ringraziato calorosamente sia perché la cifra non è insignificante, sia perché sta cercando di finanziare altri importanti acquisti indispensabili, sia per il generoso gesto compiuto dai volontari delle associazioni Pro Loco. – spiega Scarpitti – Il presidente dell’UNPLI Molise, Simone Di Paolo, nel consegnare l’assegno ha voluto sottolineare che in tutti i casi di necessità le Pro Loco ci sono e dimostrano sempre tutto il loro altruismo e lo spirito di partecipazione attiva con iniziative rivolte al bene comune. Marina Paglione, delegata UNPLI ai rapporti con le istituzioni, ha tenuto a sottolineare che anche questa volta gli iscritti delle Pro Loco hanno dimostrato grandissima sensibilità e spirito di collaborazione tanto da realizzare una sottoscrizione volontaria in favore del personale sanitario che tanti sacrifici ha dovuto affrontare per il bene di tutti».