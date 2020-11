Calcio: l’Agnonese non sfrutta il doppio vantaggio, a Vasto è pari e patta

Un tempo a testa e pari e patta tra Olympia Agnonese e Vastese in uno stadio ‘Aragona’ deserto. Il recupero tra molisani e adriatici finisce 2 a 2. Granata avanti con la doppietta dell’attaccante belga Mbuba e riacciuffati grazie a due calci di rigori messi a segno da Martiniello e Calabrese. Secondo pareggio consecutivo per la truppa di Senugagliesi che lascia l’ultima posizione in classifica al Giulianova nuova Cenerentola del girone F. Si torna in campo domenica 6 dicembre con l’Agnonese che al ‘Civitelle’ ospita la corazzata Recanatese.

L’attaccante Mbuba autore di una doppietta

Il tabellino

Vastese – Agnonese: 2-2

Reti: 9’ rig., 32’ Mbuba, 44’ rig. Martiniello, 53’ rig. Calabrese

Vastese Calcio: Abazi, Valerio, Gentile, (48’ st Solimeno), Cardinale, Di Filippo, Diallo, De Angelis, (25’ st Di Prisco), Obodo, Sorgente, (19’ st Guarracino), Calabrese, Martiniello, (31’ st Logoluso). A disp.: Di Rienzo, Corcione, Sansone, Bernardi. All. Silva

Ol. Agnonese: Landi, Cecci, (33’ st Di Stasio), Montanaro, Marfella, Sgambati, Melvan, Maniscalchi, (29’ st Lombardi), Chiavazzo, Mbuba, Nsumbu, (34’ st Imho), Del Gaudio, (31’ st Amouzou). A disp.: Causin, Carponi, Milone, Spanò, Sylla. All. Senigagliesi

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno

Note: gara disputata a porte chiuse. Ammoniti: Silva, Di Filippo, Landi, Nsumbu, Di Prisco, Valerio. Angoli: 6-1. Recupero: 0 + 4’

Gli altri recuperi disputate oggi: Notaresco-Aprilia 5-0; Giulianova – Albalonga 0-2