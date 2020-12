Crisi all’interno di ‘Esserci’, in quattro pronti a “scaricare” Iannelli

Aria di crisi all’interno del gruppo ‘Esserci’ che vede Agostino Iannelli come capogruppo sugli scranni di minoranza all’interno del consiglio comunale. Pronti a prendere le distanze dal comandante della Polizia municipale di Isernia ci sarebbero diversi esponenti vicini all’ex sindaco Lorenzo Marcovecchio e alle scorse comunali candidatisi con la lista “Esserci”. Si tratterebbe dell’ex assessore Pino Verdile, dell’ex consigliere comunale Germano Masciotra, di Mariangela Marcovecchio, sorella di Lorenzo, e Rosa Mastronardi.

Agostino Iannelli, capogruppo di “Esserci”

Sulla vicenda, interpellato dal mensile cartaceo l’Eco de l’Alto Molise, Iannelli preferisce smarcarsi. Alla base del possibile divorzio minacciato dai quattro, la linea “morbida” adottata da Iannelli nei confronti della giunta Saia su temi quali la nomina del nuovo responsabile dell’ufficio tecnico, l’istituzione dello staff del sindaco, il paventato appoggio alla maggioranza su determinate scelte. Va ricordato come la lista “Esserci”, nata dalle macerie del gruppo dell’ex sindaco Marcovecchio, alle scorse amministrative di settembre ha subito una vera e propria débacle riportando poco più di 400 preferenze appena sufficienti ad eleggere un solo rappresentante.

“E’ da folli pensare a crisi politiche-amministrative, alle singole persone o ad altro quando il Covid imperversa ovunque. Tutti noi, espressione del popolo, dobbiamo dare il megli per cercare di alleviare le sofferenze e le preoccupazioni della popolazione – si limita a commentare Iannelli -. Pensiamo a lavorare insieme per il futuro del nostro ospedale dove manca finanche un responsabile alla direzione sanitaria. Stiamo attenti sulla ‘spartizione’ dei fondi regionali per la Sanità che mi dicono vedono esclusi Agnone. Insomma stiamo in campana e mettiamo in secondo ordine opposizioni e le appartenenze partitiche. Forse questo mio modo di pensare – conclude Iannelli – non viene condiviso ma l’onestà intellettuale per me è tutto e lo sarà per i prossimi cinque anni che mi vedranno in consiglio comunale”.

In attesa di conoscere le decisioni ufficiali da parte dei quattro esponenti, ai quali potrebbe unirsi anche l’ex assessore Antonino Scampamorte, fissato un incontro chiarificatore con il capogruppo di ‘Esserci’. Il faccia a faccia dovrebbe svolgersi prima di Natale. Dopodiché ognuno deciderà quale strada intraprendere per il nuovo anno.