Natale, a Pietrabbondante presepe nella roccia e rami di abete benedetti ai residenti

Un presepe allestito nella roccia di Pietrabbondante. L’iniziativa è della parrocchia di Santa Maria Assunta. “Sarà un Natale diverso, un Natale silenzioso, ma sicuramente farà più rumore dentro di noi perché sarà fatto delle cose più semplici e di grande valore – afferma Mariella Di Carlo, una delle promotrici dell’ iniziativa – Torneremo a dare importanza a quello che è davvero importante. E lo faremo anche con questo presepe che rappresenta la speranza. Si tratta di una Natività semplice, essenziale concentrata sull’unica cosa davvero importante: Gesù, perché, in fondo, il Natale è solo questo”. Non solo il presepe, perché nella patria dei Sanniti sono state realizzate 250 composizioni con rami di abeti tutti decorati con motivi natalizi e, dopo la benedizione, consegnati casa per casa quale segno di buon auspicio per il 2021. Complimenti!

Correlati