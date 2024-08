Crisi idrica: la Regione Abruzzo autorizza il prelievo di acqua dal fiume Trigno

La Giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato le misure per l’approvvigionamento idrico in caso di carenza o di emergenza idrica che può determinarsi nel comprensorio dell’Ambito Chietino, a causa del perdurare della grave carenza idrico-potabile.



La delibera autorizza l’Ente regionale del Servizio Idrico integrato , fino alla data del 31 dicembre 2024, al prelievo dal fiume Trigno, mediante la traversa in località Pietrafracida nel comune di Lentella (CH), della portata stimabile in circa 60 l/s di acqua, e comunque in quantitativo tale da garantire il rilascio di almeno il 50% del valore di portata di DMV previsto.

Via libera anche alle misure necessarie per l’approvvigionamento idrico nell’ambito del sistema acquedottistico Teramano, con conseguente necessità di attivare il pozzo esistente in località Villa Lempa del comune di Civitella del Tronto (TE), consentendo il prelievo di acqua per garantire i volumi necessari per l’uso idrico potabile, evitando riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti.

La captazione di acqua in caso di necessità ed in emergenza è autorizzata per una portata massima di 5 l/s, mediante l’emungimento di acqua dal pozzo esistente ubicato in località Villa Lempa del comune di Civitella del Tronto (TE) per un periodo di otto mesi.