Crolla la scalinata dell’idrovora, turista tedesca travolta dalle macerie: elitrasportata in ospedale

A causa del crollo di una vetusta scalinata in cemento, sita in prossimità di una idrovora dismessa del Consorzio di bonifica, sul territorio tra Petacciato-Montenero, una turista tedesca è rimasta intrappolata con una gamba tra le macerie. Il personale del distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli, con l’ausilio delle apparecchiature idrauliche, è riuscito a liberare la malcapitata affidandola alle cure di personale medico 118 di Termoli. A causa delle lesioni riportate e alla copiosa fuoriuscita di sangue è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso dalla regione Abruzzo per il trasferimento della turista presso l’ospedale di Pescara.

