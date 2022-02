Crolli nel centro storico, Vigili del fuoco a Poggio Sannita. Il sindaco chiude la strada

Il vento scoperchia un tetto coperto alla meglio con un telone, tegole e pietre precipitano in strada. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, nei giorni scorsi, nel centro abitato di Poggio Sannita, dove il maltempo ha causato danni ad una abitazione in Via Salita Margherita. Il telo impermeabile che copriva parte del fabbricato è stato sollevato e completamente divelto dalle forti raffiche di vento, causando la caduta sulla strada pubblica sottostante di alcune tegole e pietre. Per fortuna in quel momento non era in transito nessuno, altrimenti avrebbe corso il rischio di essere colpito dal materiale caduto dall’alto.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare l’area, eliminando le tegole in procinto di caduta, e a mettere in sicurezza la parte sottostante con del nastro segnaletico e transenne rigide messe a disposizione dal Comune. Dopo quell’intervento dei Vigili del fuoco e sulla base della nota fatta pervenire in Municipio dagli uffici del comando provinciale di Isernia, il sindaco Giuseppe Orlando ha preso immediati provvedimenti, ordinando la messa in sicurezza dello stabile. «Ritengo che non si possa escludere un peggioramento improvviso dello stato dei luoghi, e, quindi, reputo necessario ed urgente intervenire sotto la guida di personale tecnico qualificato e responsabile, per la messa in sicurezza che il caso richiede» ha spiegato il primo cittadino, che ha subito inviato sul posto il personale dell’ufficio tecnico del Comune per un sopralluogo. Proprio da questo controllo è emerso il concreto «pericolo di ulteriore caduta di tegole e pietre dal tetto, e, dunque, condizioni di pericolo per la pubblica incolumità». Per questi motivi il sindaco Orlando ha ritenuto necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente per la limitazione al transito, lungo Via Salita Regina Margherita, «dall’8 febbraio fino a data di ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza». Contestualmente il primo cittadino ha ordinato ai proprietari dell’immobile la «immediata messa in sicurezza dell’immobile presente in Via Salita Regina Margherita di Poggio Sannita». Il personale dell’ufficio tecnico e di vigilanza dell’ente accerteranno l’esecuzione dell’ordinanza.