Cucina “aromatizzata”: tre chili di marijuana in casa, arrestato cuoco del Chietino

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Ortona hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cuoco 51enne di San Vito Chietino gravato già da analoghi precedenti. L’uomo è stato fermato nella serata scorsa a Ripari di Bardella di Ortona alla guida della sua auto e trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. I carabinieri operanti hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione dove attualmente dimora. Qui, in diversi ambienti, hanno recuperato oltre tre chili di inflorescenze di marijuana, diversi rami della stessa pianta ancora stesi su un filare per farli essiccare nonché una bilancia di precisione ed un rotolo di cellophane. La sostanza stupefacente e l’occorrente per il peso ed il confezionamento delle singole dosi sono stati sequestrati. Il cuoco è attualmente in stato arresto nella sua abitazione dove dovrà attendere le determinazioni della procura della Repubblica di Chieti e del locale G.I.P. in merito alla convalida dell’arresto ed all’eventuale applicazione di misure cautelari.

