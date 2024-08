Da Chicago a Civitanova del Sannio, la band abruzzese Sfaratthons torna sul palco in Italia

Tornano sul palco in Italia per la prima volta gli Sfaratthons e lo fanno a Civitanova del Sannio (IS) il prossimo sabato 31 agosto, a meno di due settimane dal concerto che la band abruzzese di Borrello (CH) ha tenuto al Fulton Street Collective di Chicago, in una manifestazione collegata alla Convention dei Democratici, durante la quale i membri della band hanno incontrato anche la speaker emerita Nancy Pelosi, le cui origini sono – lo ricordiamo – per metà abruzzesi e per metà molisane.

L’occasione per questo concerto a base di musica Prog Rock è fornita dal Progetto Culturale della Diocesi di Trivento (IS), intitolato quest’anno “Confini”, la cui tappa conclusiva è dedicata proprio alle riflessioni sulla crisi ecologica: la band abruzzese presenterà una serie di brani tratti dalla loro rock opera La bestia umana (2016), a chiara tematica ambientalista. Oltre ad altri classici della musica prog rock nazionale ed internazionale, verranno eseguiti brani tratti dagli altri due album della band, Appunti di viaggio (2019) e Odi et amo (2023), che hanno riscosso un discreto successo a livello internazionale, negli ambienti dedicati.

Il Progetto culturale, curato da Don Settimio Luciano, è promotore di incontri che vogliono animare un senso della cultura come spazio di confronto libero e accogliente, che abbraccia tutti gli ambiti della vita umana: arte, musica, riflessione filosofica, politica, teatro e altro ancora.

Appuntamento a Civitanova del Sannio, in Piazza, alle 21:30. Ingresso gratuito

https://www.facebook.com/sfaratthons/