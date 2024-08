Carabinieri: il tenente colonnello Di Lena lascia la compagnia di Chieti e torna nel “suo” Molise

Nella mattinata di oggi il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha ricevuto il tenente colonnello Massimo Di Lena, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Chieti. Una visita istituzionale di commiato, il comandante infatti tornerà nel suo Molise a capo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.

«Ho ringraziato il tenente colonnello Di Lena per il lavoro fatto in questi anni a Chieti e per la grande disponibilità dimostrata verso il territorio e le altre istituzioni. – commenta brevemente il sindaco Diego Ferrara – Sono certo che le sue qualità umane e professionali siano un valore aggiunto ovunque, un viatico per il futuro e la migliore garanzia di un buon lavoro per la comunità».

Il comando provinciale pentro dell’Arma

Il Tenente Colonnello Massimo Di Lena, dopo tre anni, lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Chieti per assumere, a fine mese, l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia. In questi ultimi giorni di comando il Tenente Colonnello Di Lena ha salutato le Autorità locali e Provinciali del capoluogo teatino. Un caloroso saluto è stato riservato anche a tutto il personale dipendente che gli ha espresso gli auguri per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.