Da Denver in Colorado a Schiavi di Abruzzo sulle tracce dei propri antenati emigrati in America

Da Denver, in Colorado (Usa), a Schiavi di Abruzzo, sulle tracce dei propri avi emigrati in America. Il sindaco Luciano Piluso ha accolto, questa mattina, nella sala del Consiglio comunale, la signora Denise Portfolio alias Porfilio, pronipote del nonno Silvino che emigrò in Usa come tanti altri italiani. E’ il turismo delle radici. Un evento organizzato da Italea Abruzzo, presente il referente regionale Marco Cirulli per il programma Italea del Ministero degli Esteri.

Armando Falasca, vice presidente del Centro italico Safinim Aps, ha consegnato a Denise una copia della tavola osca di Agnone. Dopo lo scambio di doni in Consiglio comunale, momento intuibilmente commovente, la delegazione statunitense ha fatto visita al Museo archeologico dei Sanniti di Schiavi e all’area sacra dei templi italici. Nel pomeriggio il gruppo di turisti si sporterà ad Agnone per una visita alla Pontificia fonderia Marinelli.