Reti e fondamenti di network, aperte le iscrizioni del Centro di Lavoro digitale in Alto Molise

Formazione specializzata, innovazione tecnologica e sviluppo del territorio. A Castel del Giudice si investe su un progetto a triplo impatto per la creazione di un Centro di Lavoro digitale al fine di rivitalizzare l’area interna dell’Appennino creando nuove opportunità professionali per i giovani e le persone in attesa di occupazione.

Un’iniziativa che rientra nel grande progetto pilota “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione – Attrattività residenziale e culturale per l’Appennino” del PNRR, per contribuire allo sviluppo economico e occupazionale del territorio e contrastare lo spopolamento. Grazie alla collaborazione tra Aubay, Digital Service Company, impresa specializzata nell’offrire servizi e soluzioni basati sul digitale, leader europea nelle aree della consulenza direzionale e in tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e il Comune di Castel del Giudice, prenderà il via il 13 e il 14 maggio una scuola di formazione con un corso in “Reti e fondamenti di network”, rivolto a studenti provenienti da Istituti tecnici ed Università, e a tutte le persone interessate a lavorare nel settore.

Alla fine del corso di formazione, verranno individuate 20 figure, che saranno stabilizzate contrattualmente all’interno del Centro di Lavoro (HUB) digitale che nascerà a Castel del Giudice. Il corso fornirà le competenze teoriche e pratiche necessarie per comprendere e operare su infrastrutture di rete, partendo da zero. Attraverso un percorso graduale e laboratoriale, i partecipanti apprenderanno i fondamenti dei modelli protocollari (OSI, TCP/IP), del cablaggio, delle tecnologie di switching (Ethernet, VLAN) e dell’indirizzamento IPv4/IPv6. Le attività formative saranno utili per approfondire l’uso dei principali protocolli di comunicazione, le tecniche di routing statico e dinamico (RIP, OSPF, BGP), le configurazioni base di apparati di rete, le tecnologie VPN, e i servizi di rete applicativi. Le competenze acquisite costituiranno inoltre un prerequisito essenziale per affrontare con successo percorsi formativi più avanzati, come quelli orientati alla CyberSecurity, in cui la comprensione delle dinamiche di rete è cruciale per l’analisi e la difesa dalle minacce informatiche.

L’obiettivo finale è infatti quello di fornire una preparazione solida e completa, utile per inserirsi professionalmente in ambito IT – il settore delle tecnologie dell’informazione Information Technology – o affrontare una futura certificazione CCNA, ovvero prepararsi per ottenere la Cisco Certified Network Associate, una certificazione professionale riconosciuta a livello internazionale e rivolta a chi vuole lavorare nell’ambito delle reti informatiche. I primi due incontri introduttivi del corso “Reti e Fondamenti di Networking” si terranno in presenza il 13 e 14 maggio dalle 10.30 alle 16 (con pausa pranzo di 1 ora) nella sala convegni del Comune di Castel del Giudice. Le successive sessioni formative in presenza e a distanza prevedono incontri serali nei giorni feriali, dalle 19:30 alle 21:30 (per permettere la formazione anche a chi ha momentaneamente solo quella disponibilità) e incontri diurni il sabato, dalle 10 alle 14 oppure dalle 15 alle 19 per una durata di tre mesi.