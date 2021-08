Da Schiavi al al Terzo Municipio di Roma: l’imprenditore Luciano Cirulli candidato

Il salto dal mondo dell’imprenditoria, dove ha già saputo dimostrare eccellenti e brillanti qualità, a quello della politica è dietro l’angolo per Luciano Cirulli, noto e stimato imprenditore nel settore dell’alimentazione e del noleggio con conducente, originario di Schiavi di Abruzzo, ma che vive e lavora nella Capitale ormai da anni. L’affermato imprenditore è stato chiamato a prestare la sua disponibilità e competenza nelle liste del centrodestra. La scelta è stata di Forza Italia, che “arruola” solo persone che hanno ampiamente dimostrato il proprio valore in ambito lavorativo.

Le elezioni a Roma sono fissate per il 3 e 4 ottobre prossimo, ma la macchina elettorale messa su da Cirulli è già in azione. Proprio in questi giorni di ferie e divertimento l’imprenditore ha preso contatto, nella sua Schiavi, con altri importanti imprenditori originari del piccolo centro montano del Vastese che però vivono e lavorano nella Capitale. Una fitta tela di contatti che potrebbe concretamente rendere possibile, senza troppi sforzi, l’elezione di Luciano Cirulli a consigliere circoscrizionale al Terzo Municipio.