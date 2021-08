Carabinieri: il generale Mezzavilla, comandante Ogaden, in visita a Isernia

Nella mattinata di oggi il Comandante del Comando Interregionale “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia. Al suo arrivo nella caserma di Viale 3 marzo 1970 l’alto ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia che, unitamente agli ufficiali comandanti dei Reparti dipendenti, ha illustrato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché le molteplici attività dell’Arma sul territorio della provincia pentra.



Nel corso dell’incontro con il personale il Generale ha posto l’accento sui valori fondanti che animano il Carabiniere nel suo quotidiano operare al servizio della Comunità, esaltando in particolare il ruolo della Stazione quale presidio fondamentale del territorio, che assume ancora più importanza nei piccoli centri urbani allocati in zone montane e difficilmente raggiungibili. Ha quindi rivolto ai militari espressioni di apprezzamento per il proficuo lavoro svolto sul territorio della provincia di Isernia a tutela della legalità e della sicurezza pubblica e di particolare apprezzamento per la solerzia e abnegazione dimostrate da tutte le componenti dell’Arma nella gestione della grave crisi legata alla pandemia.

L’Alto ufficiale, dopo aver ringraziato tutto il personale presente per la meritoria opera svolta, ha sottolineato come tali attività costituiscano motivo di orgoglio e inequivocabile testimonianza della ferma volontà dell’Arma dei Carabinieri di essere costantemente vicini alle necessità della cittadinanza e di rappresentare valido ausilio al superamento delle difficoltà.