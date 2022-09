Dai boschi di Rosello l’albero di Natale di piazza San Pietro, l’annuncio di Monaco

Dai boschi al confine tra l’alto Molise e l’alto Sangro, l’albero di Natale che illuminerà Piazza San Pietro nelle festività di dicembre. Arriverà infatti da Rosello, piccolo comune a pochi chilometri da Agnone e ricadente nel territorio della diocesi di Trivento, l’albero di Natale che ogni anno viene allestito in Vaticano, in onore del Papa. A lanciare la notizia il primo cittadino del comune in provincia di Chieti, Alessio Monaco.

“La Segreteria di Stato vaticana – dichiara Monaco, già consigliere regionale dell’Abruzzo – ce lo ha comunicato in questi giorni con una nota ufficiale. E’ stata una grande emozione per la nostra comunità, una gioia da condividere con tutti gli abruzzesi”.

A dicembre dello scorso anno Monaco aveva partecipato all’udienza generale del mercoledì di Papa Francesco, donando al Pontefice un’icona della Madonna delle Grazie di Rosello.

Va ricordato che già nel 2012 l’albero di Natale dell’altezza di 28 metri portato a Roma, proveniva da un altro paese della Diocesi di Trivento: Pescopennataro.