Dall’alto Molise a San Pietro: il suono delle campane Marinelli aprirà il Giubileo 2025

L’apertura della Porta Santa a San Pietro, prevista per il 24 dicembre, segnerà l’inizio ufficiale del Giubileo del 2025, e sarà un pezzo di Molise a dare il via alle celebrazioni. A rivelarlo è stato monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione e principale organizzatore dell’Anno Santo ordinario del 2025, nonché di quello straordinario della Misericordia, in un’intervista pubblicata sul quotidiano Avvenire.

Alla domanda su come si svolgerà il rito di apertura della Porta Santa, Fisichella ha spiegato: “Il rito è molto semplice: il Pontefice chiederà che gli venga aperta la porta, e così avverrà; lui la attraverserà per primo. Si è pensato di accompagnare l’annuncio dell’apertura con un concerto di campane eseguito dalla Pontificia Fonderia di Agnone, perché quello è il suono della gioia, che richiama gli appuntamenti festivi. Questo suono annuncerà al mondo intero l’inizio dell’anno giubilare”.

A Roma saranno presenti Armando e Pasquale Marinelli, eredi della millenaria tradizione campanaria agnonese, conosciuta in tutto il mondo. Il legame tra la Fonderia Marinelli e il Vaticano si è recentemente consolidato: il 15 dicembre dello scorso anno, monsignor Fisichella si era recato nell’antico opificio di Agnone per assistere alla fusione e benedire la campana del Giubileo, che sarà donata a Papa Francesco. Questa collaborazione assume un valore ancora più significativo nell’anno in cui si celebra il centenario della concessione del titolo di “Pontificia” alla fonderia molisana (1924-2024). Il legame è stato ulteriormente celebrato il 31 ottobre scorso con l’emissione di un annullo filatelico speciale da parte di Poste Italiane, a testimonianza del prestigio e della storicità di questa eccellenza artigianale.