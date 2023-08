Dalle risposte del medico sull’alimentazione, all’accoglienza agli amici a 4 zampe: tutte le novità su ‘Casearia’

Messo a punto il calendario definitivo di ‘Casearia’, la prima fiera mercato sui formaggi italiani del centro Sud Italia, che si preannuncia ricca di appuntamenti e curiosità. L’inaugurazione attesa per le ore 11 di venerdì 1 settembre con il taglio del nastro affidato al Sottosegretario dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo. L’appuntamento è in largo Sabelli nello splendido scenario sotto al monumentale campanile della chiesa di Sant’Antonio Abate. Oltre cinquanta gli espositori provenienti da tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa, la quale è pronta ad accogliere visitatori di ogni regione.

Ricco il programma di convegni ed eventi, anche collaterali, che metteranno al centro della fiera la produzione lattiero-casearia da sempre motore trainante della regione Molise. E numerose le curiosità che gli ospiti troveranno all’interno della mostra – mercato che terminerà domenica 3 settembre alle ore 20. Tra queste – spiegano gli organizzatori della fiera – non poteva mancare l’accoglienza agli amici a quattro zampe a cura dell’associazione ‘Agape’ del territorio. Ai visitatori sarà offerto gratis un kit (bottiglia d’acqua e bustine di plastica) per fronteggiare le eventuali ‘emergenze’.

‘Cheese health help’ è, invece, il servizio, sempre gratuito che si potrà trovare in fiera (ore 16-18 il 1 settembre, ore 10-11 e 17-18 il 2 e 3 settembre). Un medico risponderà sulle qualità nutrizionali del latte e dei suoi derivati e i sui problemi della giusta alimentazione in età pediatrica. Nell’offerta messa in campo dagli organizzatori anche visite guidate nel centro storico dell’antica Atene del Sannio e sconti del 40% sui ticket per accedere al museo della Campana della millenaria fonderia Marinelli.

“Nei giorni 2-3 settembre – concludono i promotori dell’iniziativa – la fiera mercato aprirà i battenti dalle ore 10 e chiuderà alle 20, mentre venerdì 1 settembre, a partire dalle ore 20,30, ci sarà una interessante appendice gastronomica. Si potrà gustare il caciocavallo impiccato e ascoltare buona musica. In collaborazione con l’Onaf (l’Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi) e l’enoteca Grecobros, Casearia organizza anche due master class (ore 11.00 e ore 17.00) su ‘Impariamo a riconoscere i formaggi’, ovvero una guida per approcciare ad una corretta degustazione di 5 tipologie di prodotto, accompagnata da vino, miele, confetture”.

Il programma – Venerdì 1 Settembre: Ore 11.00 – Fiera Casearia 2023 – Inaugurazione Fiera e taglio del nastro da parte del Sottosegretario alle Politiche agricole Luigi D’Eramo. Ore 11.30 – Salone FieraSaluti autorità Presidente Regione, Assessore Agricoltura Regione Molise, Sindaco di Agnone, ecc. Focus su Lattiero-Caseario. Ore 17.30 – Palazzo San Francesco – Tavola Rotonda: “Latte di sintesi, carne sintetica, contraffazione: Natura e Made in Italy sotto attacco?” Partecipano: Massimo Fiorino (Direttore generale Assolatte); Claudio Papa (Presidente Coldiretti Molise); Robert Campana (Presidente Stop italian sounding, in collegamento da New York); Giampaolo Solari (Responsabile qualità Centrale del latte del Molise).

Sabato 2 Settembre: Ore 11.00 – Palazzo San Francesco – Tavola Rotonda: “Marketing e cooperazione, questi sconosciuti nel Centro-Sud”. Partecipano: Nicola Caputo (Assessore Agricoltura Regione Campania); Mario Vadrucci (Vice Presidente Unioncamere); Paolo Spina (Presidente Camera di Commercio del Molise); Elisa Boriati ( Presidente Associazione produttori fiordilatte molisano); Giammichele Giammichele (Vice Presidente nazionale Cia).

Domenica 3 Settembre: Ore 9.30 – Tavola Rotonda: “GAL Alto Molise: partenariato vincente”. Partecipano Andrea Di Lucente (V.P. Regione Molise); Serena Di Nucci, Presidente Gal; Corrado Ievoli (Unimol), Angelo Belligiano (Unimol), Paolo di Martino (Unimol- Riserva Biosfera Alto Molise); Mario Di Lorenzo, Gal Alto Molise; Giovanni Colella, Cia Molise; Daniele Ciarlariello, Regione Molise; Mario Cuculo (RegioneMolise). Ore 11.30 – Premiazione Concorso Casearia Award 2023 – Trofeo Millenaria Pontifica Fonderia Marinelli.