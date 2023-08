Mortale sulla Trignina: tir e tre auto coinvolte, una persona deceduta e tre feriti in ospedale

A causa di un incidente, è stata temporaneamente interdetta al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno” all’altezza del km 64 in provincia di Chieti, nei pressi del bivio per Fresagrandinaria.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti un mezzo pesante e tre veicoli, una persona è deceduta e tre sono rimaste ferite. L’uomo deceduto è un anziano residente a Montemitro. Il traffico viene deviato su viabilità locale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.