Dall’orologio intelligente alle sigarette elettroniche, nuovi gadget tech degli italiani

Oggi la tecnologia ricopre un ruolo sempre più importante nella nostra vita e nella quotidianità di tutte le famiglie del mondo. Grazie all’hi-tech, infatti, possiamo sfruttare tantissimi vantaggi e rendere più confortevole la nostra routine giornaliera. In realtà oggi esistono tantissimi gadget tech utili che riguardano praticamente qualsiasi settore, dall’intrattenimento alla salute. Ecco perché oggi scopriremo alcuni esempi utili in tal senso.

Lo smartwatch – Oggi come oggi non è possibile fare a meno dello smartwatch, l’orologio intelligente che può svolgere molte funzioni diverse. Questi device tecnologici sono ad esempio perfetti per gli sportivi, ma anche per coloro che desiderano monitorare alcuni parametri importanti legati alla salute, come nel caso della frequenza cardiaca, un dato molto importante soprattutto in questo periodo così delicato dal punto di vista sanitario. I battiti vengono captati tramite degli specifici sensori a contatto con il polso, e risulta utile sia per chi si allena, sia per chi tiene alla propria salute.

Le sigarette elettroniche – Attualmente stanno riscuotendo un grande successo anche le e-cig, per via dei loro tanti vantaggi. Oggi esistono diverse tipologie di sigaretta elettronica, uno strumento semplice e versatile che permette anche di scegliere tra una vasta gamma di liquidi e aromi. Questi device, inoltre, possono rivelarsi molto utili per chi sta cercando di smettere con il fumo o per chi vuole ridurre la quantità di nicotina assunta.

Gli auricolari wireless – Gli auricolari wireless sono un altro accessorio tecnologico che in tanti utilizzano e apprezzano. Il fatto che siano senza fili aiuta per quanto concerne la comodità, dato che i cavetti spesso rappresentano un ingombro piuttosto fastidioso. Inoltre, questi particolari auricolari diventano comodissimi in determinate circostanze, come nel caso della corsa e addirittura del nuoto, se si fa riferimento ai modelli impermeabili.

Gli e-reader – A proposito di tecnologie, non potremmo non citare gli e-reader, dispositivi che stanno riavvicinando gli italiani alla lettura. Questi particolari tablet sono infatti ottimizzati per leggere i libri in formato elettronico, ma senza per questo appesantire la vista e stancare gli occhi. Il monitor ha una tecnologia particolare, appositamente progettata per questo scopo. Un altro vantaggio? Un e-reader ha una memoria sufficiente per ospitare centinaia di e-book.

Tv box – Cosa fare se si possiede una tv normale ma si desidera collegarla a Internet, magari per godersi app come Netflix? Basta semplicemente comprare uno dei tanti tv box attualmente presenti in circolazione, come nel caso di Amazon Fire Stick. Il funzionamento è semplice da spiegare: si tratta di dispositivi compatti che ospitano al loro interno un modulo wifi, dunque in grado di connettersi al router di casa. Una volta collegati alla connessione e alla tv, è possibile gestirli con il telecomando, navigando fra le varie voci del menu.