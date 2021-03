Danni da fauna selvatica, approvato il nuovo disciplinare

Si è riunita oggi, in seduta ordinaria, la giunta regionale d’Abruzzo presieduta dal presidente Marco Marsilio per l’approvazione di numerosi provvedimenti.

Su proposta dell’assessore Emanuele Imprudente, la Giunta ha approvato un nuovo disciplinare per la concessione di contributi per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e forestali al di fuori dei Parchi. La modifica si è resa necessaria per adeguarlo all’utilizzo delle tecniche di rilievo tramite i droni e per specificare alcune procedure riguardanti la concessione e l’erogazione dei contributi.

Il dipartimento Agricoltura, inoltre, ha affidato alla società in house Abruzzo Sviluppo il servizio di assistenza tecnica.

Nulla invece trapela dall’Atc Vastese in merito all’attivazione della caccia di selezione al cinghiale.