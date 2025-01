Decine di milioni di euro per la reintroduzione dei grandi carnivori, Berlato: «Pura follia»

«L’Unione europea deve migliorare il controllo sulla trasparenza dell’impiego delle risorse pubbliche che servono a finanziare le azioni promosse dal Programma Life. Alcuni di queste azioni hanno finanziato diversi progetti con decine di milioni di euro per favorire il ritorno o la reintroduzione dei grandi carnivori come il lupo e l’orso sul territorio dell’Unione europea. Una scelta della Commissione che ha generato non solo danni ingenti alle attività umane come l’agricoltura, l’allevamento, la pastorizia, ma ha anche provocato un pericoloso squilibrio tra le varie specie di fauna selvatica» questo è quanto dichiarato in aula dall’onorevole Sergio Berlato nel corso della plenaria del Parlamento europeo.

«Una decisione folle» l’ha poi definita l’europarlamentare veneto, dato che la scelta della Commissione europea ha di fatto finanziato programmi che «avrebbero creato gravi problemi per affrontare i quali sarebbero servite quantità sempre maggiori di risorse pubbliche. Questa vostra decisione – ha poi chiuso Berlato – può essere definita solo come pura follia. Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico».