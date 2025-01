Unione Province, insediato il nuovo direttivo. Gandolfi: «Apriamo a confronto con Governo, Parlamento e forze politiche»

Sono ventisette i Presidenti delle Province italiane che affiancheranno il Presidente di UPI Pasquale Gandolfi nel suo mandato alla guida dell’Associazione. Si è infatti insediato il nuovo Comitato Direttivo, organo di indirizzo politico e programmatico dell’Associazione, composto dal Presidente dell’UPI e da ventisette Presidenti, tra cui i dodici Presidenti delle UPI Regionali.

Quattro i VicePresidenti dell’Associazione, Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso che assume la carica di Vicario, Angelo Caruso, Presidente della Provincia dell’Aquila, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce e Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia. Definiti anche i nuovi rappresentanti UPI in Conferenza Unificata e Stato città: Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Gianni Lorenzetti, Presidente della Provincia di Massa-Carrara, Emanuele Ramella, Presidente della Provincia di Biella e Alessandro Romoli, Presidente della Provincia di Viterbo. Confermato poi Piero Antonelli come Direttore Generale dell’UPI.

“Con l’insediamento del Direttivo – ha detto il Presidente Gandolfi – si avvia formalmente il nuovo mandato di questa Presidenza. Dovremo affrontare sfide molto complesse, prima fra tutti l’urgenza di riaprire con Governo, Parlamento e forze politiche un confronto serrato sull’emergenza dovuta al taglio delle risorse e del personale, che mettono a rischio i diritti dei cittadini. Resta aperta poi la questione della revisione delle norme sulle Province, su cui chiediamo risposte immediate. Per questo avvieremo da subito una serie di incontri con Ministri, Gruppi parlamentari e forze politiche, ma anche con le forze economiche e sociali del Paese, a cui chiediamo collaborazione per porre al centro il tema del protagonismo dei territori per una crescita sostenibile, equa e strutturata”.

Ecco di seguito il Comitato Direttivo UPI al completo

Presidente

Pasquale Gandolfi, Presidente Provincia di Bergamo

Vicepresidente Vicario

Stefano Marcon, Presidente Provincia di Treviso

Vicepresidenti

Angelo Caruso, Presidente Provincia dell’Aquila

Stefano Minerva, Presidente Provincia di Lecce

Claudio Scajola, Presidente Provincia di Imperia

Componenti

Massimiliano Angori, Presidente Provincia di Pisa

Agnese Carletti, Presidente Provincia di Siena

Enzo Lattuca, Presidente Provincia di Forlì-Cesena

Bernardo Lodispoto, Presidente Provincia di Barletta-Andria-Trani

Emanuele Pralungo Ramella, Presidente Provincia di Biella

Gerardo Stefanelli, Presidente Provincia di Latina

Roberta Cuneo, Presidente Provincia di Rieti

Daniele Garuti, Presidente Provincia di Ferrara

Davide Gilardino, Presidente Provincia di Vercelli

Massimo Flavio Pasini, Presidente Provincia di Verona

Rosaria Succurro, Presidente Provincia di Cosenza

PRESIDENTI UPI REGIONALI

Angelo Caruso, UPI Abruzzo

Christian Giordano, UPI Basilicata

Mario Amedeo Mormile, UPI Calabria

Rizieri Buonopane, UPI Campania

Giorgio Zanni, UPI Emilia-Romagna

Alessandro Romoli, UPI Lazio

Pierluigi Peracchini, UPI Liguria

Luca Santambrogio, UPI Lombardia

Giuseppe Paolini, UPI Marche

Daniele Saia, UPI Molise

Luca Robaldo, UPI Piemonte

Stefano Minerva, UPI Puglia

Gianni Lorenzetti, UPI Toscana

Marco Bruni, UPI Umbria

Stefano Marcon, UPI Veneto