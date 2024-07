Deficit idrico, in Prefettura Molise Acque ammette: difficoltà causate dalle reti “colabrodo”

La Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, ha presieduto un tavolo per la disamina delle problematiche di approvvigionamento idrico che, da oltre un mese, stanno interessando anche il territorio della provincia di Isernia. Presenti, oltre ai Comuni – più popolosi – di Isernia, Venafro e Agnone, anche il primo cittadino di Sant’Agapito ed il Presidente regionale di ANCI Molise.

Hanno partecipato, inoltre, il Dirigente regionale del Servizio idrico integrato, il Presidente dell’Ente Gestore, GRIM s.c.a.r.l. e dell’Azienda speciale regionale Molise Acque, nonché i referenti del Dipartimento di Protezione civile regionale e della locale Azienda sanitaria.

Le informazioni e i dati emersi nel corso dell’incontro non consentono di inquadrare l’attuale situazione in termini di emergenza; si tratta, piuttosto, di una generale difficoltà nell’ordinaria erogazione della risorsa idrica da parte di Molise Acque, dovuta prevalentemente ad una riduzione naturale, nella misura del 20-30% in meno rispetto all’annualità precedente, dell’erogazione delle sorgenti a causa dell’assenza di piogge e nevicate nella passata stagione invernale.

Il Prefetto ha ribadito la necessità, da parte dei Sindaci, di implementare le attività di monitoraggio sulle reti idriche per verificare sia la presenza di eventuali allacci abusivi, sia di guasti sulle condotte idriche comunali, notoriamente vetuste e carenti, negli anni, di opportuni interventi di rifacimento.

È stato rappresentato dagli organi di Molise Acque che la fornitura idrica immessa nei serbatoi comunali è comunque superiore rispetto a quella prevista dal Piano Regolatore regionale delle Acque: pertanto, la difficoltà di erogazione a valle dei serbatoi dipende prevalentemente dalle carenze strutturali delle condotte comunali.

A tal riguardo, la Grim ha evidenziato l’impegno a mettere in campo tutti gli strumenti finanziari necessari per investire sull’ammodernamento delle reti e, contestualmente, anche la Regione Molise è stata invitata a fornire il proprio supporto nell’individuazione dei relativi canali.

È emersa, altresì la necessità di potenziare e migliorare la qualità del flusso informativo tra Molise Acque, Egam e Grim con le Amministrazioni locali, affinché possa essere effettuata una corretta veicolazione delle notizie ai cittadini in merito ad eventuali riduzioni del flusso idrico e alle imprese, circa le soluzioni alternative di approvvigionamento.

Il lavoro dei Sindaci – è stato aggiunto – deve incidere anche sull’aspetto culturale, attraverso una dedicata e mirata campagna di sensibilizzazione della popolazione a tenere comportamenti di carattere preventivo e maggiormente virtuosi, nell’interesse generale della collettività.