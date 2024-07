Dall’Alto Molise ad Assisi, parte la 42^ marcia francescana

Dal santuario di Canneto, risalendo e attraversando tutto l’Alto Molise, per arrivare ai piedi di Assisi, alla basilica di Santa Maria degli Angeli. E’ in corso di svolgimento, precisamente da questa mattina e fino al 4 agosto, la 42^ Marcia francescana “Vivo con te”. Un cammino del corpo e dell’anima, un viaggio nella bellezza e nella condivisione che va oltre la fatica e gli imprevisti, con lo sguardo fisso alla Porziuncola, per vivere insieme a migliaia di giovani provenienti da tutta Italia, il Perdono di Assisi.

«Un’esperienza dove ogni passo, giorno dopo giorno, porta a un incontro speciale con la Misericordia del Padre» spiegano i frati francescani. Nel pomeriggio di ieri, presso il Santuario della Madonna di Canneto, Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento, nell’ambito della celebrazione eucaristica ha solennemente conferito il mandato missionario ai marciatori.

Il percorso pensato quest’anno dai Frati Minori di Puglia e Molise partirà da Chiauci verso Pietrabbondante proprio oggi e si snoderà nei seguenti centri dell’Alto Molise: Carovilli, Vastogirardi, Capracotta, Pescopennataro e Agnone, per giungere il 2 agosto, giorno del Perdono, ad Assisi. «Momento centrale della Marcia, sarà l’ingresso dei giovani nella piccola chiesetta della Porziuncola, i quali dopo aver fatto esperienza della Misericordia del Padre, si ritroveranno in migliaia sul sagrato di Santa Maria degli Angeli, per vivere insieme un momento di gioiosa festa dal gusto tutto francescano».

La carovana di giovani pellegrini arriverà ad Agnone il 31 luglio e dopo cena ci sarà una condivisione alla villetta di fronte alla chiesa dei Cappuccini. Saranno presenti il sindaco Daniele Saia e l’ambasciatore di Agnone nel mondo, Giuseppe De Martino del cenacolo francescano. E sarà quella di Agnone l’ultima tappa a piedi del pellegrinaggio, perché l’indomani partiranno in pullman verso Assisi.