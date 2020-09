Giungono in redazione i dati definitivi dalle sezioni in via Pietro Micca.

Sezione numero 2: Saia 177, Scarano 88, Iannelli 61.

Sezione numero 3: Saia 285, Scarano 151, Iannelli 48.

Sezione numero 5: Saia 128, Scarano 42, Iannelli 20.

Scompare, sostanzialmente, anche in queste sezioni, il centrodestra agnonese, probabilmente a causa di un candidato sindaco sbagliato perché considerato «forestiero».