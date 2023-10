Deposito attrezzi in fiamme, Vigili del fuoco limitano i danni

Nella serata di ieri, in Via Maiella, a Venafro (IS) si è incendiato un deposito attrezzi con interessamento del tetto. Un persistente “odore” di fumo ha attirato l’attenzione degli abitanti limitrofi che hanno effettuato tantissime segnalazioni al numero 115. I Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Isernia hanno inviato due squadre che sono riuscite a localizzare la causa del fumo.

Per spegnere completamente le fiamme è stato necessario spostare il materiale bruciato e quello ancora non attaccato dalle fiamme oltre che smontare il tetto poiché in parte distrutto dal rogo. Durante le operazioni per i rilievi di competenza presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Venafro.