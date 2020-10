Derby: l’Agnonese si morde le mani, la vittoria sul Vastogirardi sfuma al 90’

L’Agnonese del nuovo corso Trotta-Strino, mette alle corde il Vastogirardi che pure si era presentato al “Civitelle” con il chiaro obiettivo di far un sol boccone dell’avversario (copyright Fabio Prosperi). Ebbene solo il gol al 90’ dell’albanese Merkaj ha salvato la squadra del presidente Andrea Di Lucente da una sconfitta che avrebbe rilanciato i cugini granata in classifica. Alla fine l’undici di Stefano Senigagliesi si morde le mani ma i nuovi innesti e il gioco espresso fanno ben sperare per il futuro a partire dalla trasferta di domenica in riva all’Adriatico contro la Vastese degli ex Sabelli e D’Ottavio, entrambi “scovati” in tribuna per assistere al derby altomolisano. Una gara giocata a viso aperto sin dalle prime battute quando Maniscalchi (6’) chiama all’intervento con i piedi Guerra che alla fine si rivelerà determinate. Capovolgimento di fronte e Merkaj (8’) manovra un’ottima azione, il pallone arriva sui piedi dell’ex Guida che in diagonale sfiora il palo.

Da un ex ad un altro ecco Sergio Ruggieri impensierire (20’) direttamente su calcio di punizione dal limite dell’area Landi che in tuffo salva in angolo. Partita gradevole e ricca di spunti come quello di Cecci (29’) che dalla lunga distanza sfiora l’incrocio. Poi è la volta di un interessante under, Antonio Del Gaudio, classe 2003, che per poco non porta in vantaggio i suoi (31’) ma sulla strada trova il volo plastico di Guerra il quale alza sulla traversa. E’ il miglior momento dei padroni di casa che ci riprovano con Obleac (36’), ma il cuoio si perde sui tabelloni pubblicitari. Alla fine del primo tempo il risultato di 0-0 fa ben sperare l’Olympia che nelle precedenti apparizioni era finita sempre sotto. Ed così che alla ripresa delle ostilità i granata passano. Con un lungo lancio capitan Chiavazzo (58’) apre sulla sinistra dove una madornale incomprensione tra Gentile e Guerra spiana la strada del vantaggio a Maniscalchi che fa 1-0. Sugli spalti è festa grande per il centinaio di tifosi del Grifo, che sfidando le restrizioni del Covid, ha deciso di seguire il derby.

Il Vastogirardi non ci sta e si riorganizza affidandosi alle sfuriate del folletto Guida che guadagna una serie impressionante di calci dalla bandierina. Nel frattempo in panchina Prosperi opta per tre cambi in contemporanea (73’), mentre il collega richiama il migliore dei suoi, Maniscalchi che fa spazio a uno degli ultimi arrivati, Spanò. La mossa di Senigagliesi fa storcere il muso a più di qualcuno visto che l’Agnonese abbassa vistosamente il suo baricentro con il Vastogirardi che a sua volta prende in mano le redini del gioco. Si entra nei minuti finali e Amozou ha sul piede (86’) il pallone del possibile 2-0 ma Guerra non si fa sorprendere. Quando tutto sembra compiuto, arriva il guizzo di Merkaj bravo a sfruttare una rimessa laterale di Pacciardi, il pallone è sporcato sul secondo palo da un difensore di casa che favorisce il colpo di testa dell’attaccante alla sua seconda marcatura in sette giorni. A questo punto gli ospiti credono nell’impresa e ci vanno vicinissimi ancora con Guida (93’) che però centra solo l’esterno della rete. Termina pari e patta con la consapevolezza che il campionato dell’Olympia inizia da questo risultato e per il Vastogirardi la conferma di squadra di rango che può continuare a stupire.

Il tabellino:

Reti: 58’ Maniscalchi, 90’ Merkaj

Ol. Agnonese (4-4-2): Landi 6,5, Cecci 6, Melvan 6 (75’ Litterio 5,5), Bilello 6, Sgambati 6, Marfella 6,5, Maniscalchi 7,5 (73’ Spanò 6), Chiavazzo 6,5, Mbuba 5,5, Obleac 5,5 (73’ Nsumbu 5), Del Gaudio 6,5 (81’ Amozou 5). A disp.: Causin, Montanaro, Milone, Carponi, Imho. All. Senigagliesi

Pol. Vastogirardi (4-4-2): Guerra 6, Guglielmi 6 (73’ Perrino 6), Pacciardi 6, Mele 6 (73’ Raucci 6), Ruggieri 6, Gentile 5 (73’ Coia 6), Bruni 5,5, Pesce 6,5 (54’ Lorefice 6), Camara 6, Guida 7, Merkaj 6,5. A disp.: Tzafestas, Lucarino, Ziroli, Fraraccio, Cagnale. All. Prosperi

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata

Note: 150 spettatori circa. Ammoniti: Coia, Spanò, Guida, Bilello, Gentile, Pesce, Camara, Mbuba. Angoli: 4- 12. Recupero: 1’+4’

Gli altri risultati della IV giornata: Fiuggi-Tolentino 1-1; Castelfidardo-Castelnuovo Vomano 1-0; Campobasso-Matese 4-0; Montegiorgio-Notaresco 1-1; Agnonese – Vastogirardi 1-1. Non disputate: Pineto-Recanatese; Giulianova – Albalonga; Rieti-Porto Sant’Elpidio; Aprilia-Vastese.