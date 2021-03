Derby, un rigore nel finale salva il Vastogirardi dalla figuraccia contro l’Olympia

L’Agnonese sfiora il colpaccio nel derby contro il Vastogirardi che agguanta il pareggio solo nel finale grazie ad un discutibilissimo calcio di rigore. Al ‘Di Tella’ finisce come nella gara di andata: 1-1. Dopo il gol lampo di Haberkon (6’) e il dominio assoluto nel primo tempo, i granata arretrano troppo e lasciano il campo ai padroni di casa che nel forcing finale raggiungono l’inaspettato pari.

Il vantaggio granata siglato da Haberkon

All’89’ dopo un contrasto con un difensore dell’Olympia, l’ex Guida cade in area e per Gavini di Aprilia è calcio dagli undici metri che il bomber Merkaj trasforma. Nei minuti di recupero proprio Merkaj ha sulla testa il pallone della vittoria ma centra il palo della porta difesa da Caputo. Da rimarcare come al primo minuto della ripresa Haberkon ha avuto la possibilità di raddoppiare ma la sua conclusione di testa è andata a sbattere su Guerra. Dopo dieci sconfitte consecutive l’Olympia muove la classifica che tuttavia resta deficitaria. Per il Vastogirardi un punto d’oro in chiave play-off anche se alla vigilia l’undici di Prosperi credeva di far un sol boccone dei cugini, ultimi in graduatoria. L’Agnonese tornerà in campo mercoledì nel primo dei due recuperi contro il Pineto. L’altra molisana, il Campobasso, impatta contro il Matese (0-0) e mantiene la testa della classifica.

Il tabellino

Reti: 6’ pt Haberkon, 44’ st Merkaj

Asd Vastogirardi: Guerra, Guglielmi, Raucci, Acunzo (32’ st Fioretti), Ruggieri, Gentile (35’ Coia), Bruno (21’ st Maniscalchi), Pesce, Merkaj, Guida, Salatino. A disp.: Tzafestas, Frisenda, Donatelli, Minchillo, Fraraccio, Cagnale. All. Prosperi

Ol. Agnonese: Caputo, Vespa, Da Costa, Peijc, Tinti, Nikolopoulos, Tankulic (37’ st Troiano), Barbato (27’ st Pincelli), Haberkon (41’ st Sbordone), Sosa, Amaya (27’ st Lamacchia). A disp.: Carriero, Serra, Litterio, Carnevale, Amouzou. All. Di Rosa

Arbitro: Gavini di Aprilia

Note: gara disputata a porte chiuse. Ammoniti: Vespa, Gentile, Peijc, Caputo, Acunzo, Tinti. Angoli: 10-2. Recupero: 0 + 4’

Gli altri risultati: Recanatese-Pineto 2-2; Albalonga-Giulianova 1-1; Castelnuovo-Castelfidardo 2-3. Rinviate: Vastese-Aprilia; Tolentino-Fiuggi; Notaresco-Montegiorgio; Sant’Elpidio-Rieti