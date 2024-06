Dialisi, Di Giacomo convince don Martino: nessun taglio ai servizi già esistenti

Il Vice Segretario Aned Abruzzo e Molise, Don Francesco Martino, ha avuto un confronto cordiale e costruttivo con il Sub Commissario ad Acta per il Piano di Rientro della Regione Molise, Ulisse Di Giacomo, in merito ai problemi e preoccupazioni segnalati da ANED in merito al riordino dei servizi di Emodialisi nella Rete Ospedaliera previsti nel DCA 92/2024, alla Rete Nefrologica e alla Rete Trapianti.

Il Sub Commissario ad Acta ha precisato che i Servizi Dialisi ubicati negli Ospedali di Comunità di Venafro e Larino rimangono nelle modalità esistenti, aggregati in logica funzionale ai Servizi Ospedalieri del Veneziale di Isernia e del San Timoteo, per cui, ovviamente, i posti letto tecnici funzionali non presenti nelle tabelle dell’Allegato C/C1 per errore materiale saranno reinseriti, e ha comunicato che il PDTA sulla Malattia Renale, che prevede la configurazione della Rete Nefrodialitica Regionale, e la configurazione della Rete Trapiantologica, in special modo quella relativa al trapianto Renale, saranno approvate entro il 30 di giugno 2024 con Decreto del Commissario ad Acta.

In tale documento saranno previsti tutte le procedure relative, per cui poi toccherà ad ASREM attuarle, risolvendo anche il problema del trasporto dei sieri dei pazienti molisani in emodialisi e dialisi peritoneale al Centro Trapianti di Riferimento de L’Aquila.