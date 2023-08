“Dialoghi in altura” sulle aree interne, Federico Quaranta a Capracotta

Si parlerà del ruolo delle aree interne, delle province, della loro ricchezza e delle loro fragilità giovedì 3 agosto alle 18 in piazza Falconi a Capracotta. Sarà Federico Quaranta, autore e conduttore Rai di grande esperienza, l’ospite d’eccezione invitato dall’Associazione Tèkne per il calendario di Montagna Molise.

Temi di grande attualità che saranno affrontati a due voci, in un confronto dialogico moderato da Lucrezia Cicchese, che vedrà, accanto al giornalista Rai, Carmela Vaccaro in rappresentanza del presidente generale del CAI Antonio Montani. Tra gli argomenti in agenda il position paper ASviS (alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) sulle aree interne, il ruolo delle aree protette e dei parchi, la rivisitazione e il miglioramento del sentiero Italia con il conseguente impatto sullo sviluppo economico. Come sempre è consigliata la prenotazione inviando una mail a info@teknearts.it