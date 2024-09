Diga Chiauci in affanno, ok alla captazione d’emergenza dal fiume Trigno

Su richiesta dell’Ersi si è riunito ieri mattina il Comitato di coordinamento delle opere connesse all’utilizzazione delle acque del fiume Trigno in considerazione della crisi idrica che sta interessando la diga di Chiauci.

Per la Regione Abruzzo, su delega dell’assessore al Sistema idrico Emanuele Imprudente, ha partecipato l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca con la presenza in videoconferenza della Regione Molise, sei Consorzi di Bonifica Sud e Basso Molise, dei comuni di Chiauci, Civitanova del Sannio e Pescolanciano, dell’Arap e dell’Autorità di Bacino dell’Appenino Meridionale.

È stato dato parere positivo per avviare la procedura derogatoria, nell’ipotesi che l’invaso di Chiauci non sia più in grado di fornire acqua, per l’approvvigionamento idrico di emergenza per gli usi idropotabili.