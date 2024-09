Campane Marinelli in Costa d’Avorio e alla scorta della Digos

È arrivata in Costa d’Avorio la campana del diametro di 56 centimetri destinata all’Eglise Methodiste Unie Côte d’Ivoire Temple Bethel, di Abobo Baoulè. Risuonano anche nel continente africano, dunque, le campane forgiate nella Pontificia fonderia Marinelli di Agnone, confermando il detto che rintocchino in ogni angolo del mondo. Il bronzo, appena giunto a destinazione, reca questa incisione: “Je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie”. Cioè: “Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”.

E nei giorni scorsi, a Castelguidone, in Alto Vastese, delle campane Marinelli sono state offerte in dono da don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento, agli uomini e donne della Digos di Chieti, la scorta di don Luigi Ciotti. Il sacerdote antimafia ha partecipato alla decima edizione della giornata della legalità e dell’impegno sociale organizzata proprio dalla Caritas.