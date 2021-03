Digos: la vice questore Di Giulio lascia il servizio attivo

La Polizia di Stato saluta e ringrazia il Dirigente della Digos Leila Di Giulio. Dal primo aprile, il Vice Questore della Polizia di Stato Leila Di Giulio, dopo 34 anni di servizio, andrà in pensione. La dirigente si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi La Sapienza di Roma, con una tesi in Diritto Costituzionale (Libertà di manifestazione del pensiero e limite dell’ordine pubblico), ed è entrata in Polizia nel 1987 dopo aver vinto il concorso per Commissario. Negli anni ha prestato servizio a Trieste, Campobasso, Chieti e Pescara, con diversi incarichi:

nella Questura di Chieti: Capo di Gabinetto, Dirigente della Digos, Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale,

nella sede di Pescara: Vice Direttore della Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara e Dirigente della Digos.

Sempre nella Questura di Pescara ha svolto anche il ruolo di Vice Capo di Gabinetto, Portavoce del Questore e Referente delle Relazioni Sindacali.

Durante l’ultimo incarico da dirigente della Digos, la sua capacità di dialogo con le associazioni sindacali, i partiti politici, le tifoserie, è stata determinante per il regolare e buon andamento dell’ordine pubblico in città. C’è la sua firma sull’ultima importante operazione della Digos di Pescara che ha permesso la cattura di un foreign fighter italiano, in Siria.

Da parte del Questore Liguori e di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Pescara, i migliori auguri alla dottoressa Di Giulio che lascia il servizio attivo.