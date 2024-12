Dimissioni Tavares, Magnacca: «Ora scelte decisive per Stellantis e stabilimento di Atessa»

1Prendiamo atto delle dimissioni di Tavares, peraltro già annunciate rispetto alla scadenza del contratto, e guardiamo con speranza al futuro prossimo di Stellantis con l’auspicio che si possa aprire una nuova fase industriale soprattutto qui in Italia con i suoi riflessi per lo stabilimento di Atessa» a dichiararlo Tiziana Magnacca, assessore alle Attività produttive, commentando le dimissioni di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis.

«Per John Elkann, presidente di Stellantis, è l’ora delle scelte per un gruppo che sta attraversando non poche difficoltà in un contesto europeo e mondiale dell’automotive a sua volta molto difficile. Decisioni – sottolinea l’assessore Magnacca – che possano dare certezze ai mercati e ridare slancio all’azienda attraverso maggiori investimenti con più risorse da destinare alla ricerca. È necessario produrre autovetture in grado di competere a livello tecnologico rispetto alla Cina. Questo è quello che chiediamo dall’Abruzzo a un vero car maker nel ricordo della storica casa automobilistica italiana».

«I maggiori investimenti del gruppo Stellantis – ribadisce l’assessore – nella ricerca e nello sviluppo tecnologico permetterebbero di recuperare quel divario diventato rilevante nei confronti di Cina e degli Stati Uniti d’America. Confidiamo in una nomina tempestiva del nuovo Ceo che possa essere in grado di comprendere la delicatezza del momento e dare risposte tempestive”ì».



«Bisogna progettare ora il futuro per poter rassicurare i mercati e gli investitori e rilanciare Stellantis in chiave mondiale, ma con i piedi ben saldi in Italia, attenta alle esigenze dei territori dove sono installati gli impianti produttivi, carichi di storia industriale e della professionalità delle maestranze dirette e dell’indotto. Per i lavoratori e le loro famiglie abbiamo bisogno di certezze» conclude l’assessore Magnacca.