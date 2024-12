Ai domiciliari, ma continua a spacciare: arrestato dalla squadra Mobile

La Squadra Mobile della Questura di Isernia, coadiuvata dalla Squadra Volanti, all’esito di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha arrestato un soggetto pluripregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

L’individuo, con numerosi precedenti specifici, si trovava presso il proprio domicilio, dove già era ristretto in applicazione di misura cautelare disposta per fatti commessi in precedenza.

Gli agenti, nel corso di un controllo sull’effettiva presenza dell’uomo ai domiciliari, hanno proceduto, in ragione dello stato di agitazione in cui si trovava il medesimo, alla perquisizione dei locali, rinvenendo 20 grammi di cocaina, più di 1.000 euro in contanti e attrezzi per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Il presunto spacciatore è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.