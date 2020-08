Dinamico e lento mirato, la combinata dell’Auro d’Alba conquista i tiratori

Consueta buona partecipazione di tiratori da Abruzzo, Molise e Lazio alla prima “combinata” di tiro dinamico e lento mirato per arma corta ideata dall’associazione sportiva “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo.

Una gara doppia, impegnativa, ma divertente, che ha messo a dura prova le capacità balistiche dei tiratori sportivi. Ha avuto queste caratteristiche l’attesa gara di apertura dell’«Agosto di Fuoco» in programma presso il campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo (CH).

«Il nostro campo di tiro ha una spiccata vocazione per le carabine, con linee che vanno dai canonici cento metri fino ai seicento. – spiegano dall’asd Auro d’Alba – Ma abbiamo organizzato delle gare di tiro dinamico per avvicinare i nostri soci a questa disciplina affascinante che fonde insieme il tiro rapido sportivo e quello difensivo. Per rendere ancor più allettante l’offerta abbiamo optato per una “combinata”. – aggiungono –

I tiratori si sono sfidati prima su uno stage di tiro dinamico, con bersagli metallici e carte da ingaggiare in sequenza tattica, per poi misurarsi con un impegnativo tiro lento mirato a venticinque metri che ha messo a dura prova anche i più esperti. Ne è venuto fuori un mix di divertimento, agonismo e la giusta dose di goliardia. E ovviamente la gara è terminata con un pranzo sociale a base di hamburger di cinghiale cucinati direttamente sul campo».

Sottraendo ai tempi della gara di dinamico il punteggio del lento mirato ne è venuta fuori la seguente classifica:

Gianluca Morino (FUORI CLASSIFICA) 82,01-109= – 26,99

Gianluca Morino dello Shooter Club Alto Sangro primo assoluto

1° Nino Di Michele dello Shooter club Alto Sangro (100,93-87=13,93)

2° Cesare Scistri di Vasto (130,74-106=24,74)

3° Walter Gizzi di Roccaspinalveti (129,96-87=42,96)

E domenica prossima si replica con un doppio appuntamento per le ex ordinanza e per i fucili ad anima liscia.

