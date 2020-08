Incendio in Abruzzo: linee tagliafuoco per fermare le fiamme

Continuano i lavori di perfezionamento della seconda linea tagliafuoco che si estende per oltre un chilometro sopra la cresta est di monte Pettino e che avrà doppia utilità: servirà ad evitare il propagarsi delle fiamme, ma anche come via di accesso a mezzi e uomini per le operazioni di spegnimento da terra.

La prima linea tagliafuoco che si trova sopra Cansatessa viene presidiata costantemente, notte e giorno, dai vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile e serve ad evitare che le fiamme raggiungano il centro abitato. Nella giornata di oggi hanno operato a terra 70 volontari della protezione civile con 24 mezzi, 80 vigili del fuoco con 39 mezzi e 30 Militari del 9°Reggimento Alpini, dal cielo 5 Canadair e 3 elicotteri.