Diocesi di Avezzano: monsignor Santoro rinuncia al governo pastorale, al suo posto Massaro

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Avezzano, presentata da S.E. Mons. Pietro Santoro. Il Pontefice massimo ha nominato Vescovo di Avezzano Mons. Giovanni Massaro, finora Vicario Generale della Diocesi di Andria.

Mons. Giovanni Massaro è nato il 28 giugno 1967 ad Andria, provincia di Barletta-Andria-Trani e Diocesi di Andria. Dopo aver frequentato il Seminario Vescovile di Andria, ha proseguito la formazione presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” di Molfetta e ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso l’Istituto Teologico Pugliese. È stato ordinato presbitero per la Diocesi di Andria il 5 dicembre 1992.Dal 1991 al 1993 è stato Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Riccardo in Andria; dal 1993 al 2009 è stato Vicerettore ed Economo del Seminario Vescovile di Andria; dal 2002 al 2007 è stato Direttore diocesano dell’Ufficio per l’attività missionaria; dal 2007 è Moderatore di Curia e dal 2009 Vicario Generale. Oltre al servizio di Vicario Generale, Mons. Massaro è anche Assistente Spirituale Regionale del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), Direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, Caporedattore del mensile diocesano “Insieme” e Amministratore della Parrocchia Madonna della Grazia ad Andria.