Discusse la tesi triennale da remoto a causa del lockdown, oggi ha conquistato la laurea magistrale: congratulazioni a Matteo Pinnella

Finì sulla stampa nazionale, con la complicità dell’Eco, per essere stato tra i primi in Italia a discutere la tesi della laurea triennale da remoto, bloccato in un piccolo centro dell’entroterra del Vastese a causa del lockdown. Era il 5 marzo del 2020, nel pieno di una pandemia che aveva paralizzato il pianeta, ma non certo l’ingegno e l’intelletto umano.

Questa mattina, presso la prestigiosa sede del Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Matteo Pinnella di Schiavi di Abruzzo ha concluso brillantemente il suo percorso accademico, discutendo la tesi di laurea magistrale. Al neo dottore in ingegneria gestionale e alla sua famiglia, alla mamma Rosangela e al papà Pasqualino le congratulazioni degli amici e parenti, della comunità di Schiavi di Abruzzo, dell’Inter Club di Viale Europa e della redazione dell’Eco.