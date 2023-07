Furgone si ribalta, ferito il conducente

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente al Km 49 della SS647 – variante provvisoria – in agro del comune di Lupara (CB). Una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta da Campobasso. Per cause in corso di accertamenti un furgone si è ribaltato ed ha occupato una corsia del tratto stradale. Il conducente è rimasto contuso ed è stato preso in cura dal personale medico già presente in loco. Per quanto di propria competenza ha operato sul posto una pattuglia dei Carabinieri. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico per il tempo necessario ad effettuare tutte le operazioni di rilievi e rimozione veicolo.

