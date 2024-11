Disegno di legge sulla montagna, Uncem pronta a collaborare con il ministro Calderoli

«Uncem è pronta a lavorare con il Ministro Calderoli e il Parlamento per dare forza al disegno di legge sulla montagna, già approvato al Senato. Confermo al Ministro la nostra disponibilità a operare insieme, con lui e con tutti i Gruppi parlamentari, per completare il provvedimento. Ora dobbiamo fare insieme una azione, con il Ministro Giorgetti, per aumentare il fondo nazionale montagna. Affinché si passi da 200 milioni di euro annui ad almeno 500. E le Regioni, che già hanno competenze su montagne ed Enti locali, non siano timide. Una richiesta al Ministro è di fare maggiore coordinamento sulle politiche regionali per le montagne. Ciascuna Regione sceglie liberamente cosa fare e come, ma alcune sono finora troppo disimpegnate, senza stanziamenti e senza organizzazione. Possiamo lavorare per migliorare e armonizzare le politiche. Grazie al Ministro per la costruzione di politiche insieme».

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.