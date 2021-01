Dispersi in quota, riprese le ricerche: zona interessata a valanghe

Ancora in corso, in Abruzzo, l’intervento di ricerca di quattro dispersi sul Monte Velino i cui telefoni cellulari risultano non raggiungibili da diverse ore. Nella serata di ieri la richiesta di soccorso da parte dei parenti dei quattro. Squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza si sono messe alle ricerca dei quattro dispersi. Dalle prime indiscrezioni circolate pare che i soccorritori siano riusciti a seguire le tracce fino ad oltre quota duemila, poi le impronte sulla neve sono state cancellate da una valanga. Si teme, dunque, che i quattro escursionisti siano rimasti travolti dalla massa di neve staccatasi da monte. Le ricerche sono riprese questa mattina all’alba.

