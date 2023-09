Dispersi nei boschi ed esposti al maltempo, giovani escursionisti salvati in elicottero

Nel primo pomeriggio di ieri due ragazzi, impegnati in una escursione, hanno perso orientamento nei boschi sul Matese. Impossibilitati a tornare indietro, presi dal panico anche per via del peggioramento delle condizioni meteo, hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso.

Vista l’inaccessibilità dei luoghi, è stato chiesto il supporto anche al comando di Isernia e successivamente è stato chiamato ad intervenire anche un elicottero del Nucleo Vigili del Fuoco di Pescara. Il velivolo ha poi effettuato il recupero e il trasporto a valle dei due ragazzi. Sul posto, per quanto di competenza, presenti anche i Carabinieri della compagnia di Bojano.