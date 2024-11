La squadra di terra del Soccorso Alpino ha appena raggiunto i due escursionisti in difficoltà sui monti del Matese. I due trentasettenni originari della provincia di Napoli sono stati trovati in buone condizioni di salute seppur leggermente spaventati. In questo momento il personale tecnico del CNSAS li sta riconducendo in sicurezza a valle fino al parcheggio dove avevano lasciato le loro autovetture.

Seguono aggiornamenti