“Presepi e Quartieri”, Capracotta diventa una mostra a cielo aperto

Dopo la bella esperienza del presepe in piazza Gianturco del Natale dello scorso anno, nasce il progetto “Presepi e Quartieri” con l’intento di creare un percorso attraverso il centro storico e nei vari punti di Capracotta dove poter ammirare, oltre al grande spettacolo della Natività allestito sotto il campanile della chiesa madre, i tanti presepi artigianali e fantasiosi che gli abitanti avranno preparato per l’occasione. Ne dà notizia l’associazione Pro Loco di Capracotta. Come partecipare? Lo spiegano sempre dalla Pro Loco: «Sarà possibile allestire i vari presepi nelle piazzette di quartiere, presso i propri portoni, alle finestre o in altri spazi accessibili a tutti i visitatori. Una piccola mappa dal titolo “Il Cammino della Stella” guiderà i visitatori nei vari punti di interesse alla scoperta dei presepi di Capracotta.

L’iniziativa rientra tra i progetti che intendono migliorare l’immagine di Capracotta sensibilizzando il cittadino alla cultura dell’arredo urbano, alla promozione del bello, del decoro e delle tradizioni. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare, tramite l’allestimento di presepi e arredi natalizi, il legame affettivo che i cittadini hanno per il proprio paese. Il progetto è aperto a tutti i cittadini di Capracotta, a coloro che possiedono o hanno in locazione un’abitazione, un’attività commerciale o artigianale». «Sarà possibile allestire i vari presepi nelle piazzette di quartiere, – continuano dall’associazione Pro Loco – presso i propri portoni, alle finestre o in altri spazi accessibili alla fruizione di tutti i visitatori. Ogni allestimento dovrà essere illuminato in modo autonomo ed assicurato». Il progetto culturale e turistico allo stesso tempo si divide in tre parti: il grande presepe, i presepi di quartiere e il presepe nel portone. La partecipazione al progetto è gratuita, si richiede la sola comunicazione dell’adesione per poter così segnare nell’itinerario il proprio presepe, specificando a quale sezione si intende partecipare. «A tutti i partecipanti sarà consegnata una stella identificativa da apporre nei pressi del proprio presepe così da indicare il proprio allestimento e legarlo al progetto» chiudono dalla Pro Loco. Per info e iscrizioni: 3385399218 – 3491863322